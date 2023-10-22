Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde proje alanlarında bulunan ortaokulların 7. sınıf öğrencilerine çeşitli konularda eğitim verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde organik tarım eğitimleri devam ediyor. Proje alanlarında bulunan ortaokulların 7. sınıf öğrencilerine yönelik ’organik tarım, organik pamuk, doğadaki faydalı böcekler, doğal düşmanlar ve tuzak bitkiler’ konularında öğrencilerimize farkındalık eğitimi verildi. Kimyasal gübrelemenin fazla yapıldığı günümüzde toprak, su kaynakları ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını koruyarak tarım ve üretim yapabilmenin organik tarım ile mümkün olduğu anlatıldı. Sürdürülebilir tarımın gerekliliğinden ve gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsedildi.

Kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan organik tarım hakkında öğrencilere sunum yapılıp bilgiler verildi. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve motive etmek amacıyla yıl sonuna doğru proje değerlendirme toplantısında küçük ödüllü şiir ve bilgi yarışması yapılması planlandı.