Karabük’ün Eskipazar ilçesinde öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

Hayırseverler tarafından Eskipazar ilçesinde eğitim gören tüm öğrencilere dağıtılmak üzere Eskipazar Kaymakamlığına 1100 adet mont ve 1100 çift bot bağışı yapıldı. Malzemeler, Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu’nda düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı. Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, il ve ilçe protokolü katıldı. Sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hayırsever tarafından gönderilen kıyafetleri öğrencilere teslim etti.