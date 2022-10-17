Zonguldak’ta Doktor Derviş Nihat Arkat İlkokuluna öğrencilerine mobil eğitim tırında trafik eğitimi verildi

Zonguldak’ta Doktor Derviş Nihat Arkat İlkokuluna öğrencilerine mobil eğitim tırında trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı’nın mobil eğitim tırı bugün sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi. Tır sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapılarını ilk olarak Doktor Derviş Nihat Arkat İlkokulu’na açtı. Öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ekipleri tarafından mobil eğitim Tırında trafik kuralları noktasında bilgilendirildi. Ardından ise öğrenciler trafik polisleri tarafından bisikletleri bindirilerek uygulama olarak trafik eğitimi aldı. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.