Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen programda Bursa Erkek Lisesi öğrencilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve milli mücadele yıllarından Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreç anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki liselerde düzenlediği programlarla öğrencilere tarih şuurunu ve milli değerleri anlatarak sevdiriyor. Yıl boyunca çok sayıda kültürel ve tarihi etkinlik düzenleyen Osmangazi Belediyesi bu etkinliklerden birini de Bursa Erkek Lisesi’nde düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını anlattı.

Bursa Erkek Lisesi’nde düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Anlamlı programın sunumundan dolayı Karabağ’a teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, “Türk Milleti olarak bizim en büyük kazanımımız egemenlik kayıtsız şartsız milletin ilkesinin teminatı Cumhuriyettir. Bu mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız” dedi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde Mustafa Kemal Atatürk’ün harp ustası olduğunu belirten Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, milli mücadele döneminde yaşanan ibret verici olayları örneklerle anlattı. Arslan, “Mustafa Kemal Atatürk der ki, savaş sadece cephede kalırsa başarısızlık kaçınılmaz olur. Savaşı evinde oturan, tarlasını işleten, dükkanını çalıştıran, kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesin hissetmesi lazım. Zafer ancak böyle gelir. Türk Milleti, kadın, erkek, genç ve yaşlısıyla hatta kimi yerde çocuklarıyla mücadele verir. Bir gazete kupüründen örnek vereyim Bursa’da Kuvacı İslam 12 yaşında Yunan işgali sırasında Hâkimiye-i Milliye Gazetesi’ne Şubat 1920 tarihinde haber oluyor. Kuvacı İslam Bursa işgal edilince arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkarak dönemin Bursa’daki işgal kuvvetleri komutanına bir mektup yazıyorlar. Mektupta şu satırları yazıyorlar, ‘Şimdi biz gidiyoruz ama ordumuzla beraber geri döneceğiz’. Mustafa Kemal Atatürk de şöyle diyor; ‘Cumhuriyet demek sadece bir rejim değişikliği değildir. Cumhuriyet vatan, dalgalanan bayrak, bağımsızlık ve uğruna on binlerce verilmiş şehit demektir” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan’a sunumundan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.