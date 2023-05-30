Bu çerçevede, Kazanlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde LGS’ye hazırlanan öğrencilere, yaklaşan sınav öncesi önemli bilgiler verildi. Rehber Öğretmen Gamze Özdemir, sınava günler kala nasıl ders çalışılmalı, sınavdan önce beslenme düzeni, sınav anında soru çözümü yaparken yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında sunum gerçekleştirdi. Kazanlı Kurs Merkezinde haftanın 4 günü soru çözümü ve genel konu tekrarları yapan öğrenciler, seri deneme sınavları ve farklı yayınlara ait denemeler çözerek sınava hazırlanıyor. Kurs Merkezi öğretmenleri, yıl içinde ve sınava yakın zamanlarda konserler, piknikler, bilgi yarışmaları ve kentte görülmesi gereken yerlere çeşitli geziler düzenleyerek, öğrencilerin hem sosyalleşmesini hem de stres atmasını sağlıyor.

Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Gamze Özdemir, LGS öğrencilerine sınav öncesi son taktiklere dayalı önemli bilgiler verdiklerini anlatarak, “Sınava birkaç gün kala öğrencilerimizin çalışma tempolarını düşürmemeleri gerekmektedir. Yeni konu çalışmaktansa, genel konu tekrarlarına yer verebilirler. Deneme çözmeye devam edilmeli bu süreçte. Denemedeki eksiklerin üstünden hızlıca geçilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, çıkmış sorular mutlaka çözülmeli ve bu soruların analizleri iyi bir şekilde yapılmalıdır. Süreç esnasında öğrencilerin, stres oluşturacak konuşma ve ortamlardan uzak durmaları çok önemli. Ayrıca beslenme ve uyku konusunda da kendilerine uygun bir rutin oluşturmaları faydalı olacaktır” dedi.

Öğrencilere, sınava dayalı bilgilendirmelerin yanı sıra, kendilerini rahat ve iyi hissetmeleri adına çeşitli sosyal aktivitelerde de bulunduklarını belirten Özdemir, “Mesela yakın tarihte planımız, çocuklarımızı hayvanat bahçesi ve Deniz Müzesine götürmek olacak. Yine sınav öncesi kurs merkezimizde öğrencilerimize güzel bir eğlence de düzenleyeceğiz. Her şey çocuklarımız, her şey öğrencilerimiz için olacak” diye konuştu.

Hatay’dan geldiğini ve Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde LGS’ye hazırlandığını belirten Diyar Güvercinci, “Sınavın son günleriyle alakalı bir etkinlikti ve benim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Stres yapmamam gerektiğini öğrendim. Beslenme düzeninin son günler için önemli olduğunu ve sınav sürecinde yapmam gereken bazı aşamaları öğrendim. Ben buranın çok verimli bir kurs merkezi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de rehber hocamın bana çok yardımcı olduğunu söylemek istiyorum. Bu kurs merkezine ben sonradan katıldım. Hatay’dan geldim ve bu kurs merkezinde bilgilerime yeni bilgiler kattım. Beni sınava tekrar motive eden, öğretmenlerim oldu” ifadelerini kullandı.

Daha önce çok heyecanlı olduğunu fakat rehber öğretmenlerinin bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Umut Yeşiltepe ise “Rehber öğretmenimiz bize bir sunum yaptı ve LGS hakkındaki son taktiklerle alakalı bilgiler verdi. Ben heyecanımı yenemiyordum. Rehber öğretmenimizle her gün görüşüyordum ve şu an öyle bir sorunum olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kazanlı LGS Kurs Merkezinde çok iyi eğitim aldığını belirten Yeşiltepe, “Buraya ekim ayında başlamıştım ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem okula gidiyoruz hem de buraya geliyoruz. Bilgilerimizi pekiştirmiş oluyoruz. Böyle bir imkan sunduğu için başkanımıza ve buradaki öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.