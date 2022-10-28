DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda köy ortamı oluşturuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda köy ortamı oluşturuldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda hobi bahçesine ek olarak köy ortamı oluşturuldu. Hobi bahçesinde öğrenciler, yumurtlayan tavukları besleyerek büyütecek. Hobi bahçesinden çıkacak olan mahsullere ek olarak yumurtlayan tavuklardan çıkacak yumurtalarda sabah kahvaltılarında kullanılacak. İlerleyen günlerde tavuk sayısını arttırmak isteyen öğrenciler, kuluçka yapabilmeleri için tavuklara kümeste yaptı.