Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, minik öğrencilere atık gıdalardan kompost ve gübre yapımını öğretti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün BİL-EN projesi kapsamında Atatürk İlkokulu 4-F sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Engin Öztürk’ün öğrencilere çevre ile ilgili sunum hazırladı. Sunumun ardından İl Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere kompost gübre yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede öğrencilere çevreye duyarlılığı konusunda bilinçlendirme sağlandı.