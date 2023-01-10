Malatya’nın kırsal kesimlerinde birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye edildi.

Malatya’nın kırsal kesimlerinde birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye edildi.

Vali Hulusi Şahin’in Eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Merkezi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, birleştirilmiş sınıflarda köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç alanlarını belirlemek, öğretmen ve öğrencilerle ortak etkinlikler yürütmek, onlara her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla köy okulları ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesinde bulunan Hatunsuyu Karaoğlan İlkokulu, Hatunsuyu Palabıyık İlkokulu ve Hatunsuyu Saray İlkokulunu ziyaret eden Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Şahin, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıp, öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye etti.

Ebru Şahin’e köy okulları ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Merkezi üyeleri eşlik etti.