Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tanıtım gezileri çerçevesinde ağırladığı Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini İl Ormanı, Acarlar Longozu, Karasu gibi şehrin cennet köşelerinde keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm okullardan, kurum ve kuruluşlardan misafirleri en güzel mekanlarda yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca Türkiye genelinden misafirlerin Sakarya’yı keşfetmesi için büyük bir hassasiyetle ev sahipliği çalışması yapan Büyükşehir’in son misafirleri Geyve Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilerin misafiri olan lise öğrencileri Sapanca İl Ormanı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle’de keyifli ve öğretici bir yolculuğa çıktı, Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde, elverişli havayı fırsat bilen öğrenciler tabiatın tadını çıkardı. Özellikle beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya’nın ve Türkiye’nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu’nu temaşa eden gençler büyülendi. Programda Sapanca İl Ormanı’nın eşsiz sonbahar güzelliklerini de deneyimleyen gençler, unutulmaz günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.