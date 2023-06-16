Adıyaman’ın Samsat ilçesinde karnelerini alan öğrencilere ayrıca harçlık verildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere ayrıca 50 TL karne harçlığı da dağıtıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, amaçları para dağıtmak olmadığını, karne harçlığı geleneğini sürdürmek olduğunu ifade etti.

Başkan Fırat, "Biz çocukken karnemizi aldığımızda büyüklerimize koşar onlardan harçlık alırdık. Aldığımız harçlıklarla da çok mutlu olurduk. Son zamanlarda birçok geleneğimiz gibi karne harçlığı geleneğinin de unutulmaya başlandığını gördük. Bu güzel geleneği tekrar hayata geçirmek amacıyla öğrencilerimize küçükte olsa harçlık vermeyi düşündük. Burada amacımız maddi destek değil, sadece unutulan bir geleneğimiz hakkında farkındalık oluşturmaktı. Bu vesile ile öğrencilerimiz ve eğitim camiamıza hayırlı tatiller diliyoruz" şeklinde konuştu.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamasında, eğitim kalitesinin arttırılmasında kendilerine desteklerini esirgemeyen Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan ve Belediye Başkanı Halil Fırat’a teşekkür etti.