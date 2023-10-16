Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği, kariyer merkezi sizin için var: birlikte tanıyalım adlı çevrim içi etkinlikte, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi sosyal medya üzerinden yapılan, Öğretim Görevisi Yasemin Olğaç Akar’ın yönetiminde bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme etkinliğinde, Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Kariyer Merkezi’nin öğrencilere ve mezunlara yönelik sunduğu eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nde eğitimlerine başlamasından mezun olmalarına kadar, kariyer basamaklarıyla ilgili kendilerine etkinlikler, organizasyonlar ve eğitimlerle destek olduklarını vurgulayan Dr. Yazıcı, mezunlara yönelikse iş arama süreçlerinde, özgeçmiş hazırlamada, iş yerinde nasıl başarılı olabilecekleri noktasında kariyerlerine katkı sunduklarını belirterek, mezunlar için Düzce Üniversitesi tarafından oluşturulan Mezun Bilgi Sistemi’nden bahsetti.

Merkez olarak hem öğrencilere, hem de mezunlara yönelik verilen akademik ve mesleki danışmanlık faaliyetlerine değinen Yazıcı, Düzce Üniversitesi’nde Düzce İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından da öğrenci ve mezunlara destek verileceğini dile getirdi.

Ulusal Staj Programı ve Yetenek Kapısı hakkında da detaylı bilgiler aktaran Dr. Senem Çolak Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından koordine edilen bölgesel kariyer fuarlarının öğrencilere sağladığı katkılar, bu fuarlara katılım sağlayabilmek için neler yapılması gerektiği konularında da bilgiler verdi.

Öğrencilere iyi bir özgeçmiş hazırlamalarını, ortaya çıkan eksikliklerini belirlemelerini ve bu alandaki niteliklerin geliştirilmesi için çaba harcamalarını söyleyen Dr. Senem Çolak Yazıcı, öğrencilerin eğitim-öğretim aşamasında sertifikalı eğitimler alabileceğini, etkinliklere katılarak bunu belgelendirebileceklerini ya da üniversitede faaliyette bulunan topluluklarda yer alarak kendilerini geliştirebileceklerini sözlerine ekledi.

Program, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.