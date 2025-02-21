Balıkesir’in Gönen ilçesinde Mehmet Ahmet Genç İlkokulu’nda öğrencilere unutulmaz bir sürpriz yapıldı. Okul müdürü Aytaç Kılıç’ın girişimiyle, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için okul bahçesine kamyonetle kar getirildi.

Kar yağışını göremeyen ve karla oynama fırsatı bulamayan öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesi, okul bahçesinde adeta bir kış manzarası oluşturdu.

Bu anlamlı etkinlik, öğrenciler için hem eğlenceli hem de unutulmaz bir deneyim oldu. Mehmet Ahmet Genç İlkokulu, öğrencilerin mutluluğunu ön planda tutan etkinlikleriyle velilerden ve vatandaşlardan takdir topladı.