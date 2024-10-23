Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere yönelik düzenlenen trafik eğitimi kapsamında, 68 öğrenciye trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verildi. Tekirdağ İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlik, çocukların küçük yaştan itibaren trafik kurallarına uyum sağlamaları ve güvenli davranışlar geliştirmelerini amaçladı.

Eğitimde, Hayrabolu Çerkezmüsellim İlkokulu’ndan 33 öğrenciye, Çorlu Atatürk İlkokulu’ndan ise 35 öğrenciye temel trafik kuralları, güvenli yaya geçişleri, yaya ve bisikletli trafik kuralları, araç içi emniyet önlemleri gibi konular detaylı olarak anlatıldı. Özellikle yayaların uyması gereken kurallara vurgu yapılarak, öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve trafik ışıklarının nasıl kullanılacağı konusunda pratik bilgiler aktarıldı.

Trafik Parkı’nda yer alan simülasyonlar ve uygulamalı eğitim alanlarıyla, öğrenciler gerçek bir trafik ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim sırasında, öğrencilere trafik kurallarına uyumun önemi, emniyet kemeri takmanın hayat kurtarıcı rolü, güvenli hız sınırları ve okul servislerinde alınması gereken güvenlik önlemleri gibi konular da anlatıldı. Eğitim sonunda, öğrenciler doğru trafik davranışlarını uygulayarak sorulara aktif olarak katılım gösterdi. Öğrencilere trafik konusunda bilinçlendirici broşürler ve çeşitli materyaller dağıtıldı.