Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, öğrencilere yönelik Kağıt Rölyef kursu açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında;

Hacı Ali Akın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kendilerini geliştirecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla Kağıt Rölyef kursu açıldı. Kurs için öğrencilerin ihtiyaç duyacakları malzemeler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince hediye edildi.;