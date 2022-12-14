Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından ’Kadına Şiddet ve Şiddetle Mücadele Eğitimi’ düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından ’Kadına Şiddet ve Şiddetle Mücadele Eğitimi’ düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kadın Şube Müdürlüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen eğitime; Ziraat Fakültesi ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

İki bölüm halinde verilen eğitimin ilk bölümünde görevliler tarafından ’Şiddet nedir?’, ’Kimler tarafından şiddet uygulanır?’, ’Şiddetle nasıl mücadele edilir?’, ’Şiddet görüldüğünde yetkililere bilgilendirme yolları nelerdir?’ gibi başlıklar altında bilgiler verildi. Özellikle kadına şiddet gerçekleştiğinde, yetkililere en hızlı ve en etkili bilgilendirme yöntemlerinden biri olan KADES programı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapıldı.

Eğitime; KADES programı cep telefonlarına nasıl indirilir?, nasıl etkin hale getirilir? ve nasıl kullanılır? konularında görseller üzerinde yapılan açıklamalar ile devam edildi. Soruların cevaplandırılmasının ardından öğrenciler ve görevlilerin katılımı ile ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açılarak eğitimin ilk bölümü sonlandırıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli personel tarafından katılımcılara, siber suçlar, siber zorbalık ve siber dolandırıcılık başlıklarında bilgilendirme yapıldı. İnterneti ve sanal ortamları yoğun olarak kullanan öğrencilerden ilgi gören bu bölüm, soru cevap kısmının ardından sona erdi.