Eskişehir’de jandarma ekiplerince öğrencilere mesleki birimlerin tanıtımı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Han İlçesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi’ çerçevesinde jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme yapıldı. Jandarma tanıtım videosunun izletildiği ve jandarma maskotunun çocuklarla ilgilendiği etkinlikte, komando, asayiş, siber suçlarla mücadele ve olay yeri inceleme birimlerince jandarmanın imkân ve kabiliyetleri sergilenerek meslek tanıtımı yapıldı. Çifteler İlçesi’nde görevli trafik jandarması ekiplerince de trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Öğrencilere yönelik eğitimlerin ardından şehit ailesi ve yaşlı bir vatandaş da evinde ziyaret edildi.