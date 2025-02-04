Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdar Şimşek 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2’inci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yarıyıl tatilinin ardından bilgi ve becerilere yenilerinin ekleneceği yeni bir döneme başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Şimşek, "Yeni bir enerji ve heyecanla 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili öğrencilerim; Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedeflerinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Sizleri çok seviyor ve güveniyoruz" dedi.

Meslektaşlarına da önemli mesaj ileten İl Müdürü Şimşek, "Ülkemizin geleceğini şekillendirmede kilit bir role sahip olan öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yönlendirmek ve desteklemek adına büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. İkinci dönemde de kıymetli emekleriniz ve desteklerinizle bizlere emanet edilen evlatlarımızı Türkiye Maarif Modeli’nin ilke ve amaçları doğrultusunda geleceğe hazırlamak yegâne hedefimizdir. Bilecik Valiliği himayelerinde yürüttüğümüz BİL-EN Projesiyle ilimizin eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak görevimizdir. Her birinize yeni dönemde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Mesajında velilere de hitap eden Müdür Şimşek; "2024-2025 eğitim öğretim yılı 2’inci döneminin başlaması nedeni ile değerli öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin ve sayın velilerimizin sevincine, heyecanına yürekten katılıyor, başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmemizi diliyorum" ifadelerine yer verdi.