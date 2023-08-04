Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri Bölümü tarafından başlatılan Çift Ana Dal Programı (ÇAP) uygulaması, öğrencilere iki yıllık eğitim sonunda iki farklı program diploması alma fırsatı sunuyor.

Uygulama ile birlikte öğrenciler, elektronik teknolojisi ile kontrol otomasyon teknolojileri programları ve elektronik teknolojisi ile elektronik haberleşme teknolojisi programları arasında belirlenen fark derslerini alarak iki programın tüm yetkileri ile mezun olabilecek.

ÇAP uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız, günümüzün rekabetçi eğitim dünyasında öğrencilerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerekliliğine inandıklarını, bu nedenle de öğrencilere bu fırsatı sunmanın oldukça önemli olduğunu söyledi. Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri Bölümü altında faaliyet gösteren üç farklı akademik programın da oldukça yüksek istihdam oranına ve sektör fırsatlarına sahip olduğunu ifade eden Gökhan Yıldız, müfredatta yakın olan bu programlar arasında herhangi bir programa dahil olan öğrencilerin, hem kayıt yaptırdıkları programın, hem de ÇAP başvurdukları programın diplomasına sahip olabileceklerini belirtti.