Hisarcık İlçe Müftülüğünün organizasyonu ile İmam Hatip Ortaokulu ve 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerine Kütahya İl Müftülüğü ekipleri tarafından Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu.

İmam Hatip Lisesi konferans salonundaki ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleşen Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisinin açılışında din görevlileri Muhammed Ali Aksoy ve Hasan Ali Yılmaz tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu belirterek, iyiliğin önemini ve gençlerin bu yaşta iyiliği iyi kavrayıp uyguladığı takdirde büyüdükleri zaman daha mükemmel bir şekilde yapacağını dile getirdi.

İl Müftülüğü ekipleri daha sonra gösterilerini Yenidoğan Mahallesindeki 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerine sundu.