Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi, Düzce Üniversitesi Genç Ofisi Öğrenci Merkezi’nde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Hacer Ekşi Karaağaç ve Gıda Yüksek Mühendisi Şeyma Yıldız’ın sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde, Gıda Okuryazarlığı, Etiket Okuryazarlığı ve Beslenme Okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Sunular ve video gösterimleriyle desteklenen etkinlikte, öğrencilere bilinçli gıda tüketimi, doğru beslenme alışkanlıkları ve ürün etiketlerini doğru okuma yöntemleri anlatıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Düzce Üniversitesi Genç Ofis ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle, öğrencilerde gıda güvenliği ve okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturulması sağlandı.