Düzce’nin Çilimli ilçesi Şerefiye İlkokulu öğrencileri, gıda haftası sebebi ile konferans hazırlayarak okul arkadaşlarına bilgilendirmelerde bulundu.

Dünya Gıda Haftası sebebi ile Çilimli Şerefiye İlkokulu öğrencileri konferans hazırladı. Okul arkadaşlarına gıda ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan konferansa Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay’da katılım sağladı. Öğrenciler programda gıdanın israf edilmemesi gerektiğini, Afrika’da bir çok kişinin gıdaya ulaşamadığını belirterek okul arkadaşlarını bilgilendirdi.