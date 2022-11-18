Kilis’te okullarda öğrencilere, Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor.

Kilis’te okullarda öğrencilere, Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda denetçileri tarafından "Okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda Kilis’teki okullarda Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılından buna öğrencilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi için gerek okul kantinlerinin denetimi gerekse öğrencilerin eğitilmesine önem veriliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile ortak yürüttüğü proje çerçevesinde başlayan eğitimler Kilis ve ilçelerinde verildiği bildirildi.