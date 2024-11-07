Bayburt’ta lise öğrencilerine Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk tarafından fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik temel fotoğrafçılık eğitimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk tarafından verildi. Gönüllü olarak katılan öğrencilere, fotoğrafçılığın temelleri, teknik detaylar ve kompozisyon hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Bu eğitimle, gençlerin sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri amaçlandı.