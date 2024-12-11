Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, öğrencilere yönelik "Filografi” kursu açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında; sevgi evlerinde kalan çocuk ve gençlere yönelik çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kendilerini geliştirecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla "Filografi” kursu açıldı. Kurs için öğrencilerin ihtiyaç duyacakları malzemeler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince hediye edildi.