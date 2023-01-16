İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen "Okuyan Bir Gelecek" projesi uygulanmaya başladı. Proje çerçevesinde belirlenen ilkokul öğrencilerine eğitim seti hediye edildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen "Okuyan Bir Gelecek" projesi uygulanmaya başladı. Proje çerçevesinde belirlenen ilkokul öğrencilerine eğitim seti hediye edildi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı öncülüğünde, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen "Okuyan Bir Gelecek" projesi, Akmeşe Cumhuriyet ve Çukurbağ mahallerinde uygulanmaya başladı. AÇEV tarafından gönderilen eğitim setleri, düzenlenen programla ilköğretim öğrencilerine teslim edildi.

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacındayız"

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "Proje çerçevesinde çocukların dil becerilerinin gelişmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri, aynı zamanda ebeveynlerin okumanın önemi konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Projeye, İzmit Kent Konseyi olarak başvurduk. Muhtarlarımızla yaptığımız çalışma ile kriterlere uyan 31 çocuğumuzu belirledik. Bilgilerini AÇEV’e gönderdik ve tarafımıza, içinde 5 resimli hikaye kitabı, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerin yer aldığı seter gönderildi. AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz bu pilot çalışmamıza 3 mahallemiz ile başladık. Akmeşe ve Çukurbağ Mahallerinden sonra önümüzdeki günlerde Serdar Mahallemizde devam edeceğiz. Bu 3 mahalleden edindiğimiz tecrübe ve geri bildirimler sayesinde İzmit Belediyesi sınırlarında daha çok sayıda çocuğa ulaşarak eğitimlerine destek olmayı hedefliyoruz" dedi.