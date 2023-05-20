DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri okullara tek tek giderek Doğa ve Biyoçeşitlilik eğitimlerini vermeye devam ediyor.

Düzce’de öğrencilere biyoçeşitlilik aktarılmaya devam ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelere giderek okulları ziyaret ediyor. Müdürlük personeli son olarak Cumayeri İlçesi İlhami Reyhan Turan ortaokuluna gitti. Öğrenciler ile bir araya gelen ekipler tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında bilinç oluşturulması; bölgemizde bulunan endemik ve nesli tehlike altında olan türlerin tanıtılması ve korunmasına yönelik geniş bilgilendirmelerde bulundu.