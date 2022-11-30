Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine doğa konulu seminer verildi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine doğa konulu seminer verildi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Adıyaman Şehit Cem Özgül Ortaokulu ve Rekabet Ortaokulu başta olmak üzere 120 öğrenci ve okul idarecisiyle bir araya geldi. Okulların konferans salonlarında verilen seminerlerde doğanın korunması, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyokaçakçılık ve ilin endemik ve nesli tehlike altındaki türleri, sokak hayvanlarının korunması hakkında bilgiler verildi. Seminerlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.