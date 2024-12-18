Samsun Üniversitesi’nde organize edilen “Yeni Medya ve Dezenformasyon” konferansı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) ve SAMÜ Dijital Çağda Etkili İletişim Topluluğu tarafından “Yeni Medya ve Dezenformasyon” başlıklı konferans düzenlendi. Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan ÜNİAK Başkanı Özkan Yıldız, dijitalleşme çağında teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle doğru/yanlış bilgilerin sosyal medya aracılığıyla dağıtıldığını ve toplumların bundan olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarını yaptığı paylaşımların içeriği ile toplumları doğru veya yanlış yönlendirmesinde çok önemli bir figüran olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Dünyada olup biten olayların doğru bir şekilde insanlara aktarılması çok önemli. Yaptığımız bu tür etkinliklerle yeni neslin yeni dijital medya ve dezenformasyon konuda daha bilinci olması amaçlıyoruz” dedi.

Seminerdeki konuşmacılardan İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ve Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin de sosyal platformlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyide muhtaç olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konferans soru-cevap ile tamamlandı.