Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından öğrencilere kaynak kitaplar dağıtıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından öğrencilere kaynak kitaplar dağıtıldı.

Bilecik’te "Eğitime Destek Bizden Gayret Sizden" projesi çerçevesinde yarıyıl tatilinde ’Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na katılım sağlayan 8. ve 12’nci sınıf öğrencilerine LGS ve YKS ye hazırlık sürecinde başarılarını arttırmak amacıyla kitap desteğinde bulunuldu. Pazaryeri Kaymakamlığınca temin edilen kaynak kitaplar, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından öğrencilere teslim edildi.