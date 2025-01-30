Gebze’de öğrencilere, depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka teknolojileri, uçak mühendisliğinin günümüzde ve gelecekteki önemi konularında seminer verildi.

Gebze Belediyesi tarafından gençlere yönelik başlatılan ve 10. dönem startının verildiği 41 Genç Projesi’nin katılımcı gençleri eğitimlerini sürdürüyor. Gençlerin eğitim hayatlarına desteğin yanı sıra deneyim paylaşımlarıyla daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanmasına katkı sağlanan 41 Genç Projesi’nin 10 dönem katılımcı öğrencileri, Gebze’de bir üniversiteye konuk oldu. 41 Genç Projesi’nin yeni dönem katılımcı gençleri; depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka teknolojileri, geleceği şekillendiren biyo-mühendislik, nanoteknoloji, akıllı malzemeler ve sürdürülebilir çözümler, uçak mühendisliğinin günümüzde ve gelecekteki önemi, siber güvenliğin kamu ve özel sektördeki önemi konularında seminer aldı.