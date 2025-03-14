Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geleceğin denizcilerini bilinçlendirmek amacıyla Kötekler İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev ve sorumlulukları tanıtılırken, denizlerin önemi, korunması ve deniz sevgisi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Minik öğrencilere denizcilik kültürü aşılanırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Sahil Güvenlik personelinden denizde güvenlik, çevre koruma ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çocuklara denizlerin korunması konusunda bilinç kazandırmak amacıyla interaktif sunumlar ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Sahil Güvenlik ekiplerinin anlattıklarını ilgiyle dinlerken, deniz ve çevre bilinci konusunda önemli bilgiler edindi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bu tür bilgilendirme etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, çocuklara deniz sevgisini aşılamanın ve denizleri korumanın önemine vurgu yaptı.