Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Simülasyon Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.

Simülasyon laboratuvarı açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Ayla Keçeci, laboratuvarın kuruluş süreci ve gelişimi hakkında bilgi verdi. 2015 yılında temelleri atılan ve sürekli olarak geliştirilen simülasyon laboratuvarının, sağlık bilimleri öğrencilerine mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı sunduğunu belirtti. Laboratuvarın, öğrencilerin mezun olup hastanede görev yapmaya başlamadan önce kontrollü bir ortamda deneyim kazanmalarını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Keçeci, bu sayede öğrencilerin hastane ortamına daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde adapte olmalarına katkı sunulduğunu ifade etti.

Hasta bakım kalitesini garanti altına alan bir yaklaşım

Simülasyon laboratuvarının, sağlık eğitimi alanında yenilikçi bir yöntem olarak hasta bakım kalitesini yükseltmeye ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu söyleyen Keçeci, simüle edilmiş hasta ve acil vaka senaryoları üzerinden öğrencilerimize öğrenme fırsatı sunulan bu yöntemin, hasta bakım kalitesini de garanti altına alan bir yaklaşım sunduğunu dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, simülasyon laboratuvarının sağlık eğitimi açısından önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Laboratuvarın, öğrencilerin mezun olmadan önce klinik becerilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Demir, simülasyon tabanlı eğitimin, sağlık alanında öğrenme süreçlerini güçlendiren modern bir yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.

Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma üniversitesi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin bilimsel teknolojilere verdiği öneme dikkat çekerek, eğitim ve araştırma alanındaki yatırımların, nitelikli bilim insanları yetiştirilmesine büyük katkı sunduğunu belirtti. Üniversitenin, Türkiye’deki akademik sıralamalarda üst basamaklarda yer almasının, bilim ve teknolojiye verilen desteğin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sözbir, bu başarıların sürdürülebilir olması için bilimsel projelerin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Düzce Üniversitesi’nin, çevre ve sağlık alanında bir ihtisaslaşma üniversitesi olduğunun ve bu alandaki çalışmaların desteklenerek bilimsel ve teknolojiye dayalı projelere öncülük edeceğinin altını çizen Nedim Sözbir, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de bu doğrultuda önemli bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere güçlü bir mesleki altyapı sunduğunu ifade etti. Simülasyon Laboratuvarı’nın, sağlık bilimleri alanında nitelikli profesyoneller yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Rektör Nedim Sözbir, bu tür yatırımların üniversitenin bilimsel vizyonuna uygun olarak artarak devam edeceğini söyledi. Simülasyon Laboratuvarının, akademisyenlere, öğrencilere ve sağlık sektörüne faydalı olmasını temenni eden Prof. Dr. Sözbir, bu önemli açılışın Düzce Üniversitesi ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmaları kapsamında Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin birlikte çalıştığı klinik bir uygulama senaryosu laboratuvarda canlı olarak gerçekleştirildi. Acil servis ortamını simüle eden ve bir hastaya müdahale sürecinin adım adım canlandırıldığı bu uygulamada öğrenciler, ilk değerlendirme, acil müdahale, ilaç uygulamaları ve hasta stabilizasyonu gibi temel klinik işlemleri gerçekleştirdi.

Uygulama senaryosunun ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir ile fakülte akademisyenleri tarafından Simülasyon Laboratuvarı’na katkıda bulunan kurumlar ve kişilere belge takdiminde bulunuldu. Laboratuvarın kurulumunda emeği geçen ve projeye destek olanlara teşekkür belgesi verilmesinin ardından Simülasyon Laboratuvarı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, uygulamalı laboratuvarları ziyaret ederek öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayan altyapı hakkında detaylı bilgi almasının ardından program sona erdi.