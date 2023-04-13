Viranşehir Belediyesi, ilçe genelinde üniversiteye hazırlanan mezun ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı düzenledi.

Şehir genelinde 34 okulda eş zamanlı yapılan YKS deneme sınavına 4 bin öğrenci katıldı. Gençliğe ve eğitime yönelik çalışmalar yapan Viranşehir Belediyesi, eğitime destek olmak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan adayların sınav stresini azaltmak ve sınavlara hazırlanmalarına katkı sağlamak isteyen Viranşehir Belediyesi, bu çerçevede YKS’ye hazırlanan 4 bin öğrenciye yönelik TYT ve AYT deneme sınavı desteği sağladı.

Bu çerçevede, şehir genelinde sınavlara hazırlanan mezun ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen deneme sınavlarının 5’incisi gerçekleştirildi. Şehir genelinde 34 okulda gerçekleştirilen YKS deneme sınavına 4 bin Üniversite adayı öğrenci katılım sağladı. Gerçekleştirilen deneme sınavlarının kendilerini analiz etmekte ve sınavlara motivasyon konusunda çok faydalı olduğunu ifade eden öğrenciler, eğitime ve gençlere verdiği desteklerden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Gençlerimizin yanındayız

Şehir genelinde gerçekleştirilen deneme sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Eğitimi ve öğrencilerimizi desteklemek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe genelinde mezun ve 12’nci sınıflara yönelik sınavlara hazırlık mahiyetinde olan deneme sınavlarının 5’incisini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 20 bin öğrenciye deneme desteği sağladık. YKS Sınavlarına kadar gençlerimize toplam 48 bin deneme desteği sağlamayı hedefliyoruz. Viranşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerimiz kendilerini hem test etme imkanı bulacak hem de sınav streslerini azaltacaklar. Hedefimiz, verdiğimiz desteklerle öğrenci kardeşlerimizi hayallerini kurdukları üniversitelere yerleştirmektir. Viranşehir Belediyesi olarak her zaman öğrenci ve gençlerimizin yanındayız. Şehrimizde eğitimi ve öğrencilerimizi desteklemek adına çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.