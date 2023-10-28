Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo Yönetim Merkezi okullarda öğrencilere çadır kurma eğitimleri vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiren Kızılay, Düzce’de okullarda öğrencilere çadır kurma eğitimleri vermeye başladı. Afetler ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı programlarda daha sonra çadır kurma eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Okullarda faaliyetlerine devam edecek olan Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo Yönetim Merkezi il genelinde binlerce lise öğrencisine ulaşmayı planlıyor.