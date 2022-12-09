Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına hizmetlerini daha kolay ulaştırmak için hizmet noktası açtı. Üniversite Caddesi’nde yeni hizmete alınan noktada SASKİ fatura ödeme, HAVASAK bilet işlemleri, Kart54 dolumu ve SAKBİS işlemleri tek noktada yapılabiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına hizmetlerini daha kolay ulaştırmak için hizmet noktası açtı. Üniversite Caddesi’nde yeni hizmete alınan noktada SASKİ fatura ödeme, HAVASAK bilet işlemleri, Kart54 dolumu ve SAKBİS işlemleri tek noktada yapılabiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kampüs bölgesinde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak hizmet noktasını hayata geçirdi. Üniversite öğrencileri, ulaşım kartları dolumu, su faturaları ödemeleri, HAVASAK bilet satış işlemleri ve SAKBİS işlemlerine tek noktada ulaşabiliyor. Öğrenciler ve bölgede ikamet eden vatandaşlar belediye hizmetlerine hızlı ve sorunsuz bir erişim sağlıyor, iş ve işlemlerini tek noktada çözüme kavuşturuyor. Kampüs Öğrenci Lokantası’nın hemen yanında faaliyete başlayan hizmet noktası vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir iştiraklerinden BELPAŞ marifetiyle çalışmaların yürütüldüğü hizmet noktasına ilişkin yapılan açıklamada, bölgeden gelen talepler doğrultusunda adımların atıldığı ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine ulaşımın hızlı, güvenilir ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, vatandaş odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Öğrenci ve vatandaş yoğunluğunu dikkate alarak Kampüs Öğrenci Lokantamızın hemen yanında Kart54 bakiye dolumu, SASKİ fatura ödeme noktası, HAVASAK bilet satış ve SAKBİS işlemlerinin tek noktada yapılabildiği bir çalışmayı hayata geçirdik” denildi.