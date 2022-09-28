Iğdır’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitim verilerek öğrencilerin doğaya doğaya karşı bilinçli olmaları sağlanıyor.

Iğdır’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitim verilerek öğrencilerin doğaya doğaya karşı bilinçli olmaları sağlanıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim verildi. Verilen eğitim ile öğrencilerin doğaya karşı bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ekipler merkez Küllük Ortaokulu öğrencilerine biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim verdikten sonra öğrencilere çeşitli metaryeller dağıttı. Daha sonra öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.