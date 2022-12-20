Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli bisiklet sürüş eğitimleri çerçevesinde 43 kişilik öğrenci grubuna Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli bisiklet sürüş eğitimleri çerçevesinde 43 kişilik öğrenci grubuna Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın 6 günü sürdürülen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin misafirleri bu kez 43 kişilik 8 ile 17 yaş arasında değişen öğrenci grubu oldu. Program çerçevesinde öğrencilere bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, acil durumlarda yapılması gerekenler konularında bilgiler verildi. Eğitim hem uygulamalı hem de teorik olarak gerçekleştirildi. Bu eğitimlerde ise bisiklet alanında yetenekli isimlerin keşfedilmesi hedefleniyor. Sürücüler, iyi bir bisiklet sporcusu olmalarının önünü açacak eğitim programına yönlendiriliyor. Ayrıca bu program sayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet takımı için altyapı oluşturuluyor.