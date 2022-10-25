Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacıyla eğitim verildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacıyla eğitim verildi.

Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından Didim Atatürk İlköğretim Okullu’nda balık ve balık dışındaki su ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilkokul öğrencilerine balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, dünyanın en sağlıklı besin kaynağı olarak tüm dünyada yüksek tüketim alışkanlığı bulunan balık tüketimini çocuklara da özendirmek, yasalarla koruma altına alınmış balık türlerinin yasal boylarını öğretmek amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılacak olan eğitim çalışmaları Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri öğrencilere balık ürünlerini tanıtarak, balık tüketiminin sağlık açısından önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Etkinlik ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendislerimiz tarafından, Didim Atatürk İlköğretim Okullumuzda balık ve Balık dışındaki su ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi. Su Ürünleri biriminin organize ettiği eğitimler 2022-2023 yılında da diğer programlanan okullarda devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.