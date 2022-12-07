Trabzon’da Jandarma Mobil Trafik Eğitim tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından öğrencilere trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Trabzon’da Jandarma Mobil Trafik Eğitim tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından öğrencilere trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait Mobil Trafik Eğitim tırında ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi. 7-8 Aralık tarihleri arasında trafik eğitimi verilmesi amacıyla Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine konuşlandırılan eğitim tırında Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, 75. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu ve Şehit Kadir Tuncer İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Bin 300 öğrenciye verilen eğitimin ardından alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi.

Öte yandanş, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından icra edilen eğitim, denetim ve kontroller ile 2022 yılı içerisinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 8, yaralanmalı kazalarda yüzde 30 ile toplamda yüzde 29 oranında düşüşü yaşandığı belirtildi. Ölü sayısında yüzde 8, yaralı sayısında ise yüzde 21 oranı ile bir önceki yıla oranla düşüş elde edildiği bildirilirken, eğitim faaliyetlerinde 19 bin 339 sürücü, 9 bin 931 yaya ve 11 bin 273 öğrenci olmak üzere toplam 40 bin 543 kişiye trafik konusunda eğitimler verildiği kaydedildi.