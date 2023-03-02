DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından okullarda öğrencilere akran zorbalığı ile ilgili eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından okullarda öğrencilere akran zorbalığı ile ilgili eğitim verildi.

Akçakoca Gençlik Merkezi Psikoloğu Eylül Berfin Tarım tarafından ilçedeki okullarda bir öğrenci ya da öğrenci grubu tarafından tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz kalması yani akran zorbalığı ile ilgili bilgiler verildi.

Bu tür olayların özellikle ilkokul çağında yaygınlaşmasından dolayı ilk olarak ilkokul öğrencilerine veriliyor.

Osmaniye ilkokulunda başlanılan eğitim Bahaettin Güçlü, Tepeköy, Gönül Yavuz, Cumhuriyet ve Beyören ilkokullarında devam edeceği öğrenildi.