Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrencilere; AIDS’ten korunma yöntemleri, AIDS’in belirtileri anlatıldı.

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrencilere; AIDS’ten korunma yöntemleri, AIDS’in belirtileri anlatıldı.

1 Aralık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında Dünya AIDS Günü olarak ilan edildi. Bu çerçevede Şarkışla’da hastalıktan korunma, bulaşma yollarını öğretmek ve ön yargıların önüne geçmek adına Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda "Bilmek Hayat Kurtarır" konulu seminer verildi.

Şarkışla İlçesi Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerinde; AIDS ve HIV virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenlere değinildi. Doktor Berk Kaya ve Ebe Eda Ünal ile Merve Kaya tarafından; AIDS’ten korunma yöntemleri, AIDS’in belirtileri, AIDS hastalığının Sağlık Ekonomisi boyutu hakkında bilgiler verildi.