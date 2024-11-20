DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor. Namık Kemal İlkokulunda öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlatıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında Namık Kemal İlkokulunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve doğru diş fırçalama öğrencilere anlatılarak diş maketi üzerinde uygulama yapıldı.

Küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların ve öğrenilen bilgilerin hayat boyu devam ettiğinin altını çizen yetkililer, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerimiz dahilinde toplumun her kesimini bilinçlendirme misyonumuzu sürdürüyoruz” dediler.