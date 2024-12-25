Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca, çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla ilkokul ve anaokullarında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, ’ekran ve teknoloji bağımlılığı’ ve ’ağız ve diş sağlığı’ konularında bilgilendirme yapıldı. Ağız ve diş sağlığı konusunda koruyucu ve tamamlayıcı diş tedavileri ile ağız hijyeni konularında önemli bilgiler aktarılırken, çocukluk döneminde kazanılacak ağız bakım alışkanlıklarının ilerleyen yıllardaki sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğu vurgulandı.

Ekran ve teknoloji bağımlılığı konusunda ise öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri, sağlıklı teknoloji kullanımı ve dijital dünyada dengeyi korumanın önemi aktarıldı.

Eğitime, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.