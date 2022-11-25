21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Çocukluk Çağı Ağız ve Diş Sağlığı farkındalığı çerçevesinde, ilköğretim öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi hazırlandı.

21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Çocukluk Çağı Ağız ve Diş Sağlığı farkındalığı çerçevesinde, ilköğretim öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi hazırlandı.

İlköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan “Dişler Diyarı” adlı tiyatro gösterisi, Kepez İlçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde sahnelendi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışanlarının rol aldığı tiyatro oyununda çocuklara Ağız ve Diş Sağlığının önemi anlatılarak her gün diş fırçalamanın önemine dikkat çekildi. Sahnelenen oyununda çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, “Rengarenk sevimli kostümlerle sahneye çıkan sağlık çalışanları, oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Çocuklar hem eğlendiler, hem şarkılar söyleyip coştular hem de bu sayede tiyatrolu eğitim almış oldular” dedi.