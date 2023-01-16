AFAD’ın 2023 yılı Afet Farkındalık eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya AFAD ekipleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi.

AFAD’ın 2023 yılı Afet Farkındalık eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya AFAD ekipleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi.

Sakarya AFAD ekipleri 2023 yılı Afet Farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Küpçüler İlkokulu ve Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi, Erenler Halit Eymen İmam Hatip Ortaokulu ve özel bir anaokulunun öğrencilerine yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitim’ düzenlendi. Eğitimde; afet öncesi, sırası ve sonrasına yapılacak doğru davranışlar, yapısal olarak binaların depreme dayanıklı olması gerektiği, sel ve su taşkınlarına uğrayabilecek yerlerde barınma yapılmaması gerektiği ve heyelan bölgelerine ev yapılmaması vurgulandı. Ayrıca yapısal olmayan ancak insan ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet verebilecek hususlar da anlatıldı.