Sinop’ta emlakçılar, üniversite öğrencilerine 2-3 kişi bir araya gelerek ev tutmaları önerisinde bulundu.

Sinop’ta emlakçılar, üniversite öğrencilerine 2-3 kişi bir araya gelerek ev tutmaları önerisinde bulundu.

11 yıldır emlak sektöründe çalışan Doğan Yılmaz, Sinop Üniversitesinin ekim ayında eğitim-öğretim yılına başlaması nedeniyle öğrencilerin ev bulabileceğini fakat fiyat konusunda kiraların pahalı olabileceğini söyledi. Yılmaz, öğrencilere 2-3 kişi bir araya gelerek ev tutmalarını önerdi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ise “Şuanda ki kira bedelleri tahribi 3, 3 buçuk 4 bin TL arasında. Mevkisine göre değişiyor. Emlakçıların almış olduğu komisyon tahriben bir kira, aidat da hemen hemen bir kira. Bu anlamda da bunlarla beraber sudur, elektriktir, doğalgazı varsa doğalgazıdır. Bunları da ödeme yükümlülükleri var. Biraz sıkıntılı süreç. Tabii, bizim de öğrencilerimiz var aynı şekilde. Biz de yardımcı oluyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta öğrencilerimiz yanımıza gelebilirler. Biz de yardımcı olmaya çalışırız" dedi.