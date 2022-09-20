2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanyayı hayata geçirerek 15 günde 6 bin lira harçlık desteği sağladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanyayı hayata geçirerek 15 günde 6 bin lira harçlık desteği sağladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Ender Palet Geri Dönüşüm işbirliği ile 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde ‘Eski Kitaplarınız Sizden Harçlıklarınız Bizden’ kampanyasına Mustafakemalpaşalı gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kampanya boyunca 3 ton kullanılmış kitap ve defterler Mustafakemalpaşa Belediyesine getirilerek, yüzlerce öğrenci sayesinde geri dönüşüme katkı sağlandı. Geri dönüşüm seferberliği sayesinde evlerde, ofislerde içerik açısından güncelliği yetirilmiş, kullanılmayacak, ders kitapları, testler, kitap, dergi gibi geri dönüşüm materyalleri toplanarak doğada ki kâğıt israfının önüne geçilebilecek.

“Yarınlarımızı gençlerimiz ile koruyoruz”

İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çerçevesinde hayata geçirdiği projelerle ödüle layık görülen Mustafakemalpaşa Belediyesi, çevre ilçelere örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla, farkındalık bilinci oluşturmak için ilçede ki gençlerle işbirliği içerisinde olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’’ Örnek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz, hem çevremizi koruyor hem öğrencilerimizin harçlıklarına bir nebze olsa katkı sağlıyoruz. Sıfır atık bilinciyle daha önce küçük yaşta ki çocuklarımıza ‘’Atıklarımız Çilek Olsun’’ projemiz ile bu bilinci sağladık. Şimdi yaş aralığı gözetmeksizin öğrencilerimize bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Yarınlarımızı gençlerimiz ile koruyor, hem doğaya hem ekonomiye kalktı sağlıyoruz. ’’ Açıklamasında bulundu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca iki kere planlanan kampanya 30 Eylül günü son bulacak. Haziran ayında yeniden başlayacak olan kampanya ile hem öğrenciler hem çevre kazanacak.