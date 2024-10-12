Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Murat Dağı’na 2080 metre yüksekliğe yürüyüş düzenledi.

"Küçük Zirve Yürüyüşü" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar spor dolu bir gün geçirerek macera dolu parkurlarda ve Murat Dağı Gençlik Kampı’nda çeşitli aktiviteler yaptı. Ayrıca, Termal Hamamlar’da dinlenme fırsatı buldular.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençlere sporun önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu. Keskin, "Gençlerimize her konuda yardımcı olmak, onları spora yönlendirmek ve serbest zamanlarını bu tür aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Amacımız, onların sağlıklı bir şekilde gelişimlerine katkı sunmak" dedi.

Etkinlikte; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Okul Müdürü Akif Dündar da yer aldı. Müdür Keskin, etkinliğe destek veren Amatör Spor Haftası Komitesi üyeleri Ayhan Yıldız, Ayhan Keskin ve Ömer Orçun Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti. Öğrenciler ve katılımcılar, doğayla iç içe bir gün geçirerek sporun tadını çıkardı.