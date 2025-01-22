Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri ’Deneysel Tasarım’ dersi kapsamında üretici yapay zekayı kullanarak fantastik evrenler ve o evrenlerde yaşayan karakterler tasarlayıp üç boyutlu baskıyla oyuncaklar üretti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilki düzenlenen "Plastik Fanteziler 2: Yapay Zeka Üretimli Tasarımcı Oyuncakları" sergisinde bu defa izleyicilere yapay zeka destekli üretim sürecinin ve artırılmış gerçeklik deneyiminin birleşimini örnekleyen eserler sunuldu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans seçmeli derslerinden biri olan Deneysel Tasarım dersinde öğrenciler, yapay zekayı sürece dahil ederek tasarımcı oyuncakları tasarladılar. Sergide, 3 boyutlu baskı teknolojisiyle üretilmiş fiziksel tasarımcı oyuncakları ile artırılmış gerçeklik ortamında modellenmiş dijital tasarımlar bir arada sergilendi. Ziyaretçiler, akıllı cihazlar yardımıyla bu dijital prototipleri deneyimlerken, sunulan fiziksel ve dijital modeller arasında geçişler yaparak farklı gerçeklik katmanlarını gözlemleme imkanı buldu.

Fantastik evren ve karakterler

Proje ile ilgili bilgi veren Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevi Merter, “Öğrenci grupları süreç boyunca, yapay zeka desteğiyle evrenler ve karakterler oluşturdu. Elde ettikleri iki boyutlu görsellerin üç boyutlu yazıcı ile üretmek üzere CAD modellerini hazırladılar ve bu modellerin fiziksel prototiplerini ürettiler. Eş zamanlı olarak, yapay zekada oluşturdukları iki boyutlu görseller ve oluşturdukları CAD modeller ile artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak dijital prototiplerini ürettiler. Oldukça verimli ve keyifli bir süreç oldu” dedi.

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün ID4480 Deneysel Tasarım dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sevi Merter ve Araş. Gör. Atabey Güneç tarafından yürütülen bu öğrenci projesi, tasarım sürecinde yapay zeka-fiziksel ürün ilişkisi ile yapay zeka-dijital ürün ilişkisini karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla, 15 Kasım 2024 tarihinde başlayan “Üretken Yapay Zeka Araçlarının Endüstriyel Tasarım Sürecine Entegrasyonu” başlıklı BAP projesinin ilk aşaması olarak kurgulandı.

Sergide yer alan projeler ve projede yer alan öğrenciler:

Phobiaverse: Mustafa Yiğit Aksu, Dilara Topcu, Damla Güneri, Rıdvan Kaan Mutlu, Seçil Karaorman

Mistlands: Tankut Çekiç, Simay Yılmaz, Nil Öztürk, Doğa Türkkolu

Candyland: Bilge Deniz Demir, Deniz Sona Topkoru, Defne Nalbantoğlu, Gülse Tetik, Melisa Çalışkan

Bound Horizons: Atilla Çağlayan, Ege Faydacı, Efe Özçekici, Ali Ergün Yeke, Emre Geridönmez

Waves of Adaption: Defne Topgüner, Begüm Erdoğan, Bahar Kınay, Gökçenaz Tuğsal