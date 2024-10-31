Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler Van Gölü kıyısında “Van Gölü Temiz Kalsın” sloganıyla çöp toplama etkinliği yaptı.

Ahlat Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokul öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Van Gölü Temiz Kalsın” sloganıyla ilçenin Van Gölü sahilinde çöp topladı. Okul idaresi ve öğretmenleri ile birlikte Van Gölü sahilinde ellerinde eldiven ve poşetlerle çöp toplayan öğrenciler Van Gölü’nün ve çevrenin kirletilmemesi ve korunmaması çağrısında bulundu. Öğrencilerle birlikte Van Gölü sahilinde çöp toplama etkinliğine katılan Ahlat Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sedat Koçaklı, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kapsamında bir proje başlattıklarını söyledi. Koçaklı, “Beşinci sınıf öğrencilerimizle sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Van Gölü Temiz Kalsın’ isimli bir proje başlattık. Amacımız öğrencilerimize çevre bilincini yerleştirmek. Ayrıca doğaya karşı duyarlı bir kamuoyu oluşturmaktır. Yarınlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak umuduyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunu yapmaktan mutluyuz. Umarım tüm toplumumuzda bu bilinci edinir ve daha güzel bir Türkiye bırakır” dedi.

Çöp toplama etkinliğine katılan öğrenciler de Van Gölü’nün korunması, yerlere çöp atılmaması ve çevrenin kirletilmemesi konusunda mesajlar verdi.